『ISSEY MIYAKE ACCESSORY イッセイミヤケ レザーハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 19時 14分に出品され04月07日 19時 14分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】ISSEY MIYAKE ACCESSORY

イッセイミヤケアクセサリー



【カラー】

ダークブラウン系



【素材】レザー系



【詳細】

内側

ジップポケット×1

開閉…ファスナー開閉



【実寸サイズ】

横幅: 約40cm

縦幅: 約36cm

マチ: 約12cm

持ち手長さ: 約28cm



多少の誤差はご了承ください。



【状態】

多少の使用感や持ち手に多少の擦れや、フロントに擦れ跡は【写真7】はございますが、その他目立つ汚れやダメージ等は無く、全体的に良い状態だと思われます。



細かいことが気になる神経質な方や、完品をご希望の方は購入はお控えください。



自宅保管、発送の際はコンパクトに折り畳んで梱包予定ですのでご了承ください。



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▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ISSEY

MIYAKE

ACCESSORY

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レザーハンドバッグ