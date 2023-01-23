『MONCLER モンクレール Tシャツ 国内正規品！美品！【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 43分に出品され03月22日 00時 43分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLER モンクレール Tシャツ

モンクレールジャパンタグ、QRコード付き正規品です。

サイズ L になります。

中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。

他のサイトにも出品してますので削除する事がございます。



#モンクレール #MONCLER #無地



■ブランド

MONCLER / モンクレール



■柄

無地



■メインカラー

グレー系



■素材

コットン



■サイズ

L



■付属品

なし



■購入元

国内正規店・直営店



■採寸

肩幅···46cm

身幅···58cm

袖丈···23cm

着丈···76cm



カラー…グレー



柄・デザイン···ワッペン（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MONCLER

モンクレール

Tシャツ

国内正規品！美品！