『GUCCI ショルダーバッグ GGマーモント BALENCIAGA ハッカー 美【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 22時 36分に出品され04月04日 22時 36分に終了予定です。即決価格は90,335円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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万が一、コピー品であった場合。また、当店過失による写真や説明文で判断できない不具合があった場合には、全額返金対応致します。



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■ブランド名

GUCCI

グッチ



■品名

GGマーモント ザ ハッカー プロジェクト レザー チェーンショルダーバッグ



■シリアル

320981



■型番

443497



■カラー系統

ブラック・アイボリー



■サイズ

約横26cm 高さ15cm マチ7cm

（ショルダー約110cm）



■付属品

本体のみ



■仕様

内側/ファスナーポケット×1



■参考定価

-円



■管理番号

S11719



■特記事項

内面スレ(小) 外面スレ、汚れ(小) 金具キズ(小) フチスレ(極小)



■コメント

中古品のため、内面、外面ともに写真で目立たない程度の傷、スレ、汚れがございます。目立つ傷やヤブレ、気になるニオイなどはなく、まだまだご使用頂けると思います。ほか、気になる事は何でも聞いてください。



■評価

ABランク



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【評価基準】



S：実使用がない中古品

A：状態の良い中古品

AB：目立たない使用感のある中古品

B：目立つ使用感が感じられる中古品

BC：使用感が強く感じられる中古品

J：故障、損傷している中古品



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※この商品の購入先は、古物市場主の資格を有する業者様のブランド市場からです。様々な商品と同時に大量単位にて仕入れをしています。だから、コスパには自信があります。



※ゆうゆうメルカリ便にてコンビニ、郵便局受け取りも指定可能です。購入前にお申し付けください。



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#bicmbicm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ GUCCI

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