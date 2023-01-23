『【超激レア】バーバリー ランウェイ ハーフジップ ペールブルーストライプ S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 49分に出品され03月30日 02時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 90,720円

BURBERRY阪急メンズにて購入



2019AW コレクション ランウェイ リカルドティッシ オーバーサイズ ストリート



※画像1〜4枚目はイメージです。ルックのネックレスは付属しません。



サイズS

肩幅 50

身幅 59

着丈 73

袖丈 27

※素人採寸ですので、誤差はご了承ください。



「自宅保管であること」「一度人の手に渡っていること」をご了承いただける方のみ、ご検討をお願いいたします。

シワ・におい・変色等を気にする「神経質な方」はご購入をご遠慮ください。



サイズ感・イメージ違い等の購入者都合のクレーム・返品には対応しません。

購入時点で了承したものとします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【超激レア】バーバリー

ランウェイ

ハーフジップ

ペールブルーストライプ

S