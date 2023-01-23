『フレッドペリー ダウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 10時 11分に出品され04月20日 10時 11分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2年ほど前購入しました



新しいダウンを買い断捨離のために出品します。



丈が少し長めなので、身長170センチでやや腰下あたりになります

シームレスでとても暖かいため、冬場でも下に長袖1枚だけでも十分です

Mサイズですが、全体的に大きめなのでニットなどを下に着ていても着用できます。

汚れなどはなく美品だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フレッドペリー ダウン