『PIED PIPER SURVIVAL LINE 希少。【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 13分に出品され04月01日 04時 13分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 PIED PIPER SURVIVAL LINE です。



97年の作品で、こちらは本物の散弾銃で製品を撃ち、そのまま販売されたものです。

穴は、散弾銃で撃ったときのもので、リアルなデザインとなっています。

ヘビーウェイトなボディとのバランスが素晴らしく、

コレクションしていました。



希少です。

おそらく、この状態では見つからないと思います。



サイズは46。

身幅約50センチ、着丈約68センチです。

感覚としては、LよりのMです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウィルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ PIED

PIPER

SURVIVAL

LINE

希少。