『ゲンテン トスカ ショルダー【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 01時 55分に出品され03月14日 01時 55分に終了予定です。即決価格は10,912円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン

素材···本革



genten tosca

2年ほど前に復刻版が発売されるほど人気だったショルダーバッグです。

こちらは復刻版ではありません。



サイズ

幅34 高さ24 マチ8



こまめに手入れしていたため、全体に艶が出て綺麗なお品かと思います。

中古品ですので、ご了承いただける方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゲンテン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ゲンテン トスカ ショルダー