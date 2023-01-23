『KINOKUNIYA 透明オレンジ トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 00時 17分に出品され03月23日 00時 17分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

KINOKUNIYAのトートバッグは、シンプルでありながら目を引くデザインが特徴です。透明な素材とオレンジのアクセントが、スタイリッシュな印象を与えます。



【実用性】

小型サイズで、軽量なため、日常のちょっとしたお出かけや買い物に最適です。持ち手がしっかりしているため、使いやすさも抜群です。



【エコフレンドリー】

再利用可能なプラスチック素材を使用しており、環境にも配慮されています。おしゃれでエコな選択肢としておすすめです。



- ブランド: KINOKUNIYA

- 色: 透明/オレンジ

- 素材: プラスチック

- サイズ: 小型

- デザイン: ロゴ入り

ビニールバッグ

ヨコ18cm タテ21cm マチ8cm

持ち手18cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ KINOKUNIYA

透明オレンジ

トートバッグ