『《美品》Deuxieme Classe シータパランティカ クラッチバッグ 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 13時 32分に出品され04月29日 13時 32分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《商品名》



Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス

▪︎【SITA PARANTICA/シータパランティカ】

クラッチバッグ ¥19,800



ナイロン 黒 ブラック ゴールド金具

タブレット PC収納 美品



︎《サイズ》



ヨコ 約33cm

タテ 約23cm

マチ 約2cm



※多少の誤差ご了承ください



《仕様》



開閉 ファスナー

内ポケット×4



《状態》



【A】

• 金具同士が重なる部分に僅かな擦れがございます(画像7-8)

• タグつきですがタグに記載はございません(画像14)



その他全体的に使用感少なくとても綺麗な状態です☺︎



《商品説明》



高級感のあるモードスタイルを完成させる、クラッチバッグ。

スポーティーな質感とゴールドの金具が、スタイリングのアクセントになるバッグ。

クッション性のある素材を使用しているので、ガジェットケースとしても活躍します。

荷物を小分けにできるポケットもついているので、収納力も抜群です。



【SITA PARANTICA（シータパランティカ） 】

革縫製、鋲打、革鞣し染色、鋲付属製造など、確かな技術を持つ職人集団による服飾雑貨、スタッズワークのレーベル「 SUNDAY’S WORKER 」からブランド名を変え、2013SSより新たなレーベルとして始動。



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管理番号 No. 09-11-N14 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 《美品》Deuxieme

Classe

シータパランティカ

クラッチバッグ

黒