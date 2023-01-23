『JOHN VARVATOS レザージャケット S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 09分に出品され03月09日 09時 09分に終了予定です。即決価格は30,800円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: JOHN VARVATOS U.S.A.

- サイズ: S

- 色: 黒（マリン）

- 素材: ゴートレザー



映画SPECTRE（スペクター）にて007ことジェームズボンド役のダニエルクレイグさんが劇中で着用されていたものと同じモデルです。

当時オンラインショップにて購入しました。

その後の再販もなくかなり貴重な商品だと思います。またサイズもsとゴールデンサイズですのでお探しの方がいらっしゃいましたらお譲りさせて頂ければと思います。



着用回数は10回程度でコレクションとして保管しておりました。





#007

#ジェームズボンド

#SPECTRE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JOHN

VARVATOS

レザージャケット

S