『STONE ISLAND GHOST ジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 30分に出品され03月24日 14時 30分に終了予定です。即決価格は103,400円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 420F1 WEATHERPROOF COTTON CANVAS_STONE ISLAND GHOST

ブルゾン 全天候型ナチュラルバリア



コットンキャンバス製のブルゾン。最高品質のプレミアムコットン繊維を使用することで、防風性、通気性、耐久性にきわめて優れた全天候型バリア機能を実現しています。



1ヶ月間ほど掲載予定です。

ストーンアイランドghost 今季モデルで数は少ない様です。

正規品かどうかはcertilogoで確認できます。



定価 276,100円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

GHOST

ジャケット