『CHALLENGER SPADE SKULL CORDUROY CAP キャップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 23時 29分に出品され04月20日 23時 29分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら、CHALLENGER SPADE SKULL CORDUROY CAP になります。



状態…特に目立つダメージ等ございません。問題なく着用可能です。比較的に良好です。



サイズ…フリーサイズ。



かっこいいデザインで、おすすめです。



他にも、A BATHING APE Supreme NEIGHBORHOOD WTAPS STUSSY CHALLENGER 等出品中です♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ CHALLENGER

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