『『Suvin Supima Tube L/S Tee Heavy』【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 29分に出品され03月24日 21時 29分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年秋冬シーズンに購入しました。Kaptain Sunshine キャプテンサンシャインのSuvin Supima Tube L/S Tee Heavyです。



カラー…STEEL NAVY

サイズ…38



2,3回着用してますが綺麗な状態です。タグも保管してあります。

ご検討よろしくお願いします。

⚠️値下げ可能ですが希望価格登録のみはご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 『Suvin

Supima

Tube

L/S

Tee

Heavy』