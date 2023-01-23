『【ジャンクまとめて】Ultimateears 10pro UE900 SE310【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 19時 18分に出品され03月14日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使わなくなったまま保管していたBAイヤホンのセットです。



Ultimate ears Triple.fi 10 pro は2007年頃に新品購入した後、翌年に銀座の須山補聴器さんでカスタムシェル化してもらいました。（おそらく現在ではこのサービスは無くなっているかと思います。）

左側のシェルを誤ってヒビ割ってしまい、UVレジンを使って自分で補修したけれど、装着していたら外耳がかぶれてしまったので使用をやめました。



その代わりとして購入したUE900はeイヤホンにてカスタムイヤチップを作ってもらい使っていましたが、右側のノズル部が取れてしまい使用をやめました。

フェイスプレート部は黒い塗装が剥がれてきた際にすべて剥がしました。

左側のイヤチップがうまく外せなかったのでこのままお譲りします。



SHUREのSE310は10proを購入する前まで使用していたもので、とくに断線とかはありませんが、リケーブルできないので使わなくなりました。



それぞれ乾燥剤を入れた茶筒の中で長期保管していたものです。

どれもそのまま使用するには難があるジャンク品ばかりですが、それぞれドライバはまだ生きているはずなので、ご自身で修理やカスタムなどで活用できる方向けに出品いたしました。



その他気になる点などございましたらお気軽にお問い合せください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: アルティメットイヤーズ