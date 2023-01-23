『【2WAY】Orobianco オロビアンコ ボストンバック 総柄 レザー大容量【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 09時 22分に出品され04月25日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム



2WAY 美品 Orobianco オロビアンコ

ボストンバック 総柄 レザー 容量



●サイズ



縦35cm x横60cm x マチ24cm

ショルダーMAX:100cm 手持ち 50cm

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



●状態



目立った汚れ等ありませんが、中古品のため

ご理解ある方のみ宜しくお願い致します。



●カラー



ホワイトグレー 総柄



折り畳んでの発送となります。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オロビアンコ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【2WAY】Orobianco

オロビアンコ

ボストンバック

総柄

レザー大容量