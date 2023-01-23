『ZMF Verite ヘッドホン FROM JAPAN様専用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 19時 58分に出品され03月18日 19時 58分に終了予定です。即決価格は60,720円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧いただきありがとうございます。



ZMFのVeriteです。



機材の買い替えの為、出品することに致しました。

タバコは吸わず、ペットもおりません。

付属するケーブルは4pinのバランスケーブルになります。



イヤーパッドはBE2パッドが装着してあり、

VeriteパッドとUniverseパッドが付属します。



多少の傷や汚れがありますので、神経質な方はご遠慮ください。



多少の値下げであれば応じますので、コメント下さい。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり