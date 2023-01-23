『Vivienne☆ベージュキャップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 18時 51分に出品され03月11日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなベージュのキャップ。刺繍されたロゴが特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。



【素材】

高品質なコットン素材を使用しており、快適な着用感を提供します。日常使いに最適です。



【サイズ調整】

調整可能なバックストラップにより、様々な頭のサイズにフィットします。



- 色: ベージュ

- ロゴ: 刺繍のロゴ（黒色）

- バックストラップ: 調整可能なバックストラップ



ご覧いただきありがとうございます。

BAYMAで購入しました。

似合わず試着のみです。

14000円で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

帽子 タグ Vivienne☆ベージュキャップ