『New Balance ニューバランス 992 タン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 38分に出品され03月10日 18時 38分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スニーカーダンクで購入しました。

着用3回のみの美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ニューバランス

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Balance

ニューバランス

992

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