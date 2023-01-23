『YONEX BG80 200mロール イエロー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 27分に出品され03月22日 03時 27分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●即購入OK！

●ヨネックスのガットは全て取り扱いございますが、よく出品をサボりますので他の商品のコメント欄に出品依頼コメント頂ければ出品致します！

お手数ですがよろしくお願い致しますm(_ _)m

●まとめ買い割引有(プロフ参照)。それ以外では値引きは致しません。単品の値下げ交渉コメントは基本スルーします。ご了承下さい。

◎単品→宅急便コンパクト

◎まとめ買い→宅急便

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●基本発送完了時と評価時のみメッセージをお送りします。ほとんどのお客様が丁寧な対応していただき感謝しておりますが、お客様が終始無言でも全く気にしませんので気軽にご購入下さい。

●限定カラーやメーカーの在庫状況など需要と供給の関係で値段が変動する場合がございます。ご了承下さい。



メーカー直仕入。

在庫は少量で回転させ常に新しい物があるようにしてます。管理状態は暗所の防湿庫。

国内正規品ヨネックスの最高のガットを100%に近い状態で使っていただきたいので管理は徹底しております。

保存袋(安心の日本メーカー旭化成のジップロック)付き！使えばわかる保存袋はこれ一択！

袋を開けたらジップロックに入れてください。

万物は必ず劣化します。ガットはどちらかと言えば劣化しやすいです。

新品と1年経過したガットは指で触ればすぐわかります。

劣化はある時いきなり起きるのではなく毎日あ少しずつ進行するものです。

しっかり管理することにより劣化の速度を低下させ本来の反発力・耐久性を維持し、張る時スルスル進むので張り易いです。

ガットの質を重視する方は是非ご検討下さい！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ガット 商品の状態: 新品、未使用