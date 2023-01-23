『old skate bitch skateboards リュック バッグパック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 03時 20分に出品され03月09日 03時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】ビッチスケートボード



【サイズ】平置きで底36cm×17.5cm、縦44cm



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【状態】

ボディに使用感あり。

一部ジッパーに青サビあり。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: やや傷や汚れあり