『め1020古布リメイク木綿柿渋染め幟旗ジップアップスカジャン襤褸ハンドメイド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 15時 58分に出品され03月15日 15時 58分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オシャレにきまります。



身丈 65

身巾 60

裄 85



中綿キルト有



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古布リメイクを、ご理解頂けますよう

ご検討 よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

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