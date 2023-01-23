『【美品】ケイトスペード PXRU2483 レザー 2WAY ハンドバッグ トート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 16分に出品され04月15日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○商品説明

■ブランド名 kate spade ケイトスペード

■カラー ベージュ系

■素材 レザー

■サイズ Ｗ 約33cm Ｈ 約20cm Ｄ 約12cm

■ポケット 中 ポケット×3 中 ファスナーポケット×1

■付属品 ブランドネームカード ショルダーストラップ



■状態

使用による擦れや汚れが僅かにあるものの、

目立ったダメージ無く美品です



※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しています。

真贋に問題はないと認識しておりますが万が一、コピー品であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※当方も古物商の許可を取得済みです。

自信を持って出品しています



※中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



■その他

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■管理番号

④ 1772



カラー...ベージュ

素材...その他レザー(本革)

種類...ハンドバッグ

特徴...2way



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】ケイトスペード

PXRU2483

レザー

2WAY

ハンドバッグ

トート