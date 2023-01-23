『美品 日本未発売 COACH ショルダーバッグ ディズニーコラボ ミッキー 空手【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 14時 59分に出品され03月27日 14時 59分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本未発売品！美品

COACH コーチ

クロスボディ ショルダーバッグ

コーティングキャンバス

スムースカーフレザー シグネチャー

ディズニー コラボ ミッキーマウス 空手 テレイン

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コーチとディズニーがコラボした入手困難なコーチフライトバッグ！

別名カメラバッグとも呼ばれるコーチのショルダーバッグの中でも特に人気の高いモデルからとってもめずらしいディズニーとのコラボモデルを買い付けました◎

ミッキーが道着を来て空手をしている希少な限定アイテム！

良質な本革を使い、さり気ないロゴがとってもオシャレ♪

シンプルな形なので服装を選ばず、幅広いシーンにてご使用頂けます◎男女兼用でお使いいただけます♪

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■カラー：マイアミレッド

■サイズ（約） ：縦17cm×横12cm×マチ4.5cm

ショルダー 89cm〜142.5cm

( 素人寸法のため誤差はご了承ください。 )

■仕様：ファスナー式開閉

内側 オープンポケット×1

外側 オープンポケット×1

ファスナーポケット×1

■素材：コーティングキャンバス×スムースカーフレザー

■付属品：なし

■購入：大手リユースショップ

■状態：

〔 〕N 新品タグ付き

〔 〕S 未使用、又は未使用に近い

〔○〕A 使用感、傷、汚れが少なく状態の良いused品

〔 〕B 使用感あり、やや傷、やや汚れあり

〔 〕C 使用感あり、傷、汚れあり

〔 〕D 全体的に状態が悪い

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若干の使用感はありますが、

目立った汚れ、傷はなく全体的に綺麗でまだまだお使いいただけます。

used品とご理解頂ける方にお譲りできたらと思います。



【発送】

24時間以内 発送を心がけています。

( らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便への変更あり )

プチプチで包んで宅急便で発送いたします。



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✨10%OFF✨の価格に変更させ… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フットザコーチャー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 日本未発売 COACH ショルダーバッグ ディズニーコラボ ミッキー 空手