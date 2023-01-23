『Carl Zeiss Jena MC Flektogon 35mm F2.4【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 34分に出品され03月18日 04時 34分に終了予定です。即決価格は19,838円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Carl Zeiss Jena MC Flektogon 35mm F2.4 |00004|00092



‐付属する商品

写真に写っている物のみとなります。



◆外観



僅かなスレやキズのみで、良好なコンディションです。

上質な質感たもってます♪



◆光学



僅かなチリと、僅かなカビのみで、

撮影に影響のある要素はございません！



◆動作



機能系は大変良好。

全機能スムーズに動作します！







商品到着後、評価前でしたら返品対応致します。



商品の欠陥、商品説明に記載がない不備があった場合は着払いにて返品対応致します。



イメージと違った等ご購入者様都合による場合の返品はご購入者様が返品送料を負担して頂き返品対応致します。



受取評価は急ぎませんので、真贋確認などを含めて品物をゆっくりとご確認して頂いてからで大丈夫です。



管理番号2275419 414



その他特徴...オールドレンズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: α Aマウント ブランド: カールツァイス