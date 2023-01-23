『シャープ 42V型 4K 液晶テレビ Android TV 4T-C42DJ1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 30分に出品され03月12日 21時 30分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ 42インチ 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ AQUOS 4T-C42DJ1 Android TV スマートテレビ ネット動画アプリ搭載 外付けHDD録画対応



●明るく色鮮やかな映像で4K放送もネット動画も楽しめる4K液晶テレビ。8Kで培った画像処理と高機能を実現する「Medalist S2」を採用。



●「バスレフ型スピーカーボックス」を搭載し、低音域から高音域まで臨場感豊かに再現する。



●Android TV搭載でインターネット接続にてNetflixやYoutube、プライムビデオなど4K映像でご視聴頂けます。



画面サイズ 42 V型(インチ)

画素数 3840x2160

HDR方式 HDR10

ドルビービジョン HLG

映像処理エンジン Medalist S2

バックライト 直下型LEDバックライト

チューナー

BS 4K/110度CS 4K×2

地上デジタル×3

BSデジタル/110度CSデジタル×3

録画・再生機能 録画機能 外付けHDD

2番組同時録画 ○

早見再生1.5 倍速

スマートテレビ Android TV ○

ネットワーク

有線LAN○

無線LAN○

Bluetooth○

ホームネットワーク機能○

DTCP-IP○

スマホ連携 Chromecast built-in

接続端子

HDMI端子 4端子

ARC対応

USB端子2

光デジタル音声出力端子 1

LAN端子 1

ヘッドホン出力端子 ○

サイズ・重量

幅x高さx奥行き956x607x247 mm

重量 9.9 kg



【付属品】

テレビ本体

リモコン

電源コード



【状態について】

本体・液晶ともに目立つ傷などなく綺麗な状態です。

※あくまでも中古品になりますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。



動作に問題なくご到着後、すぐにご利用頂けます。



ご不明点などございましたらコメントにてお知らせ下さい。









できる限りご購入者様の希望金額にできたらと思っておりますのでコメントにてお知らせ下さい！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 42～46インチ ブランド: シャープ