『HERMES イエロー レザー ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 21時 33分に出品され05月06日 21時 33分に終了予定です。即決価格は12,922円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。明るいイエローの色合いが、どんなコーディネートにも映えます。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、耐久性が高く、長持ちします。日常使いにも最適です。



【便利なサイズ】

四角形の形状で、必要なアイテムをしっかり収納できるスペースがあります。



- 色: イエロー

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- デザイン: 丸い金具の留め具

- 形状: 四角形



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES



イエロー

レザー

ショルダーバッグ