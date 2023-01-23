『セリーヌ トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 15時 15分に出品され04月03日 15時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CELINEのトートバッグです。

シリアル番号、9枚目のせました。

外側は目立った汚れなどはありませんが、

写真4枚目のように黒くなってるところが一点あるのと、

底の部分の汚れ、内側に汚れがあります。

写真でご確認ください。中古品であること、ご理解いただける方よろしくお願いします。



横 上部32cm下部30cm 縦 23.5cm

マチ12.5cm

特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ トートバッグ