『美品✨TUMI リュック ビジネスバッグ バッグパック 222681DH 大容量【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 05時 31分に出品され04月30日 05時 31分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大容量で安定感のあるリュック✨

PCや書類などを持ち運ぶビジネスマンに

最適なアイテムです(*´꒳`*)！



不定期でゲリラセール開催中✨✨！

他にもブランドバッグやお財布など出品しておりますので気になる商品がありましたらお気軽にコメント下さい♡

即購入OKです- ̗̀ ( ˶ᵕ˶) ̖́-

フォローいただいた方にはフォロー割も実施してます！



□アイテム

TUMI トゥミ

リュック バッグパック ビジネス 通勤 通勤 ナイロン

ノックス アルファブラボ ALPHA BRAVO Knox

バリスティックナイロン レザー

A4収納可 B4収納可 PC持ち運び 多収納 大容量

黒 ブラック ユニセックス メンズ レディース



大手リサイクルショップにて

鑑定済みの正規品となります。

安心してお買い求めいただけます。



□サイズ

縦:約46cm

横:約41cm

マチ:約10cm



平置き実寸となります。



□状態

多少の使用感はありますが

大きく目立つ傷などなく美品かと思います✨✨

写真をご確認ください♪



□カラー

黒 ブラック 茶色 ブラウン



□素材

バリスティックナイロン レザー



□配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますので

ご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします☆＊°



1973 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨TUMI

リュック

ビジネスバッグ

バッグパック

222681DH

大容量