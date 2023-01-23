『【2本セット】CHANEL チャンス 100ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 17時 27分に出品され04月17日 17時 27分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL 香水

CHANCE

100ml



◉2本セット

①新品未使用 100ml

②外のビニール包装開封済み

開封後、数回試しにプッシュしました

ほぼ未使用に近い残量ですがあくまでも中古とご理解いただける方へ



1年前に頂きました。とても上品で良い香りですが、あまり香水をつける機会がない為、出品いたします。

宅急便コンパクトにて発送予定♡ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャネル