『希少美品 ルイヴィトン セルヴィエット フェルモワール モノグラム ダレスバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 15時 19分に出品され03月17日 15時 19分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✿アイテム

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

セルヴィエット フェルモワール モノグラム

ビジネスバッグ ダレスバッグ ドクターバッグ

ブリーフケース ハンドバッグ 通勤 A4可能

レザー ブラウン メンズ





✿シリアルナンバー

A10093



✿機能

メイン収納スペース×2

ファスナーポケット×1



✿付属品

なし



✿状態

内ポケットに劣化はございますがベタつきはありません。

その他目立つキズや汚れはなく綺麗な状態です。



✿生地

レザー 本革



✿カラー

ブラウン 茶



✿サイズ

タテ:約30cm

ヨコ:約41cm

マチ:10cm

ハンドル:21cm

＊平置き実寸になります。





✿購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品・オークション・フリマサイト

鑑定済商品



✿お値引きについて

お値下げの交渉は金額提示くださいますと幸いです。常識の範囲内でお願いいたします。





✿配送



基本1日〜2日で発送いたしますが

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発送方法は変更する場合がございます。





✿コメントいただいても先に購入された方を優先させていただきます







カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少美品 ルイヴィトン

セルヴィエット

フェルモワール

モノグラム

ダレスバッグ