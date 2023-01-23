『Yeezy jesus sweatshirt L size sample【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 08時 59分に出品され03月29日 08時 59分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カニエが着用していたマスクデザインを落とし込んだスウェットでかっこいいです。袖にも同デザイナーのグラフィックが刷られています。素人採寸で着丈約63、身幅約64。ボックスシルエットでイージーらしいと思います。裏起毛で機能的です。着用機会ないためお譲りします。NCNR。よろしくお願いします。



Donda

Yeezy

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Y2K

Archive 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yeezy

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