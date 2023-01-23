『【極美品】AVIREX リバーシブル フライト ジャケット ブルゾン MA-1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 43分に出品され03月28日 03時 43分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【即購入OK】

【即日配送】

目立った汚れなどはなく、とてもきれいな状態です。状態は写真でご確認ください。

ペットや喫煙者はおりません。



□商品説明

アヴィレックス CP MA-1 STENCIL ブルゾン

リバーシブル ミリタリー フライト ジャケット

定価：26,400円



□カラー

表：カーキ

裏：オレンジ



□サイズ

Ｍサイズ

着丈66cm

身幅49cm

肩幅43cm

袖丈63cm



□素材

表地：ナイロン100％

裏地：ポリエステル100%

中綿：ポリエステル100%

リブ：アクリル70%，ウール30%



質問等ありましたら、お気軽にお声かけください。またコメントいただければ、値引き交渉にもできる限り対応させていただきます。



#美品でお得な商品はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】AVIREX

リバーシブル

フライト

ジャケット

ブルゾン

MA-1