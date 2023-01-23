『80s ブルックスブラザーズ トレンチコート ウールライナー 裏地チェック柄【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 32分に出品され03月28日 15時 32分に終了予定です。即決価格は19,900円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋シエラズではアメリカ輸入古着を数多く揃えております！まとめ買いご希望のお客様お値引きします！

#古着屋シエラズ



商品詳細⏬





■ サイズ表記

不明

実寸L-XLくらい



■ サイズ実寸（㎝）

・着丈120

・身幅53

・袖丈43脇下から計測



※平置き素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。



■ カラー

ベージュ



■ 素材

コットン





■ 状態

ポケット付近、フロント表から見えない部分に少し汚れがあります。

多少使用感ございますがまだまだお使いいただけます！

中古品にご理解くださいませ。

状態確認細かく行っておりますが、多少見落としがあるかも知れません。気になる部分ありましたらご質問お願いします。

よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

ブルックスブラザーズ

トレンチコート ウールライナー 裏地チェック柄