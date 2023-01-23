『JBL Tune Flex Ghost Edition【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 11時 19分に出品され04月13日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年8月28日購入、開封・未使用品(左側を耳に当てましたので、アルコールタオルで軽く拭いて消毒しました)オープンイヤーが私には合わなかったのと、その後、テクニクスのAZ80を購入したため、出品いたします。

Amazonで5年延長保証をつけました。

私の名前ですので適用になるのかわかりませんが、プリントアウトして同梱いたします。

興味のある方よろしくお願いいたします。



JBLTuneFlexGhostEdition2ウェイオープンイヤー完全ワイヤレスイヤホンJBLTFLEXGBLK 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い