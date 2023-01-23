『[1904_1] ＊バリー＊ レザー ハンドバック ターンロック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 28分に出品され03月24日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✨正規品保証✨





【状態ランク】



■ 状態：☆1



☆5…新品

☆4…未使用 ※

☆3…一般的な中古品（美品）

☆2…一般的な中古品（良品）

☆1…一般的な中古品

☆0…不良・ジャンク品





【状態説明】



中央の収納が巾着タイプになっています（写真⑧）。



■ 外装：使用に伴う小傷や色褪せありますがレザー製でしっかりしたお品物なのでまだまだ十分ご愛用いただけます。

■ 内装：目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。



ご購入の際は先にプロフィール欄・下記注意事項をご一読下さい。



【商品詳細】



■ 縦：約28cm

■ 横：約28cm

■ 幅：約6cm

■ ハンドル：約31cm



■ 開閉式：ターンロック

■ ポケット：なし

■ 色：ブラウン

■ 素材：レザー

■ 付属品：画像のもので全てです（撮影用のスタンド等は除く）。





✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ その他、注意事項 ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿





※ 未使用品には展示品やデットストックも含みます。そのため保管時に発生したボンド染みや僅かな汚れ・傷がある場合があります。



■ 鑑定済の中古ブランド市場にて購入しているため完全正規品です。



■ 万が一、正規品でない場合や明らかに違う商品の場合には返品・返金対応をさせて頂きますので評価前にご連絡ください。



■ 中古品にご理解のない方の購入はお控え下さい。画像に映り込まない細かいキズがある場合がございます。



■ ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さいませ。日中は仕事をしておりますので返信が遅くなる場合があります.



■ 発送は主に宅配便・メルカリ便を利用しています。



■ 気持ちの良いお取引ができるように努めますのでよろしくお願いいたします。



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MK-1904 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [1904_1]

＊バリー＊ レザー ハンドバック ターンロック