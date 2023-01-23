『【新品】カリスマ WEGOコラボ 痛バッグ 伊藤ふみや【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 20分に出品され03月19日 04時 20分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WEGOカリスマコラボ第1弾（2023年）の痛バッグ、色は伊藤ふみやのものです。

購入後袋に入れ暗所にて保管しておりました。

新品未開封となりますが、一度人の手に渡ったものであることをご了承いただいた上でのご購入をお願いいたします。



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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