『UMBRO×BELPER×M TO R JERSEY TRACK PANTS L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 35分に出品され03月22日 10時 35分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 商品名

UMBRO×BELPER×M TO R JERSEY TRACK PANTS

別注ライントラックパンツ ジャージ





◆ カラー

ブラウン

茶色



◆ 仕様・状態

古着 ユーズド





◆ サイズ

L：（ウエスト）77 （ヒップ）106.6（股下）85（ 股上）32

（もも周り）35.5 （すそ周り）28



◆商品説明

アンブロとM x BELPERコラボのトラックパンツとパンになります。

男女ともに着用出来るユニセックスデザインです。人気モデルで探してる方も多いのでは！目立つようなシミ・汚れ・破れなど見当たりませんが、USEDですので、多少の使用感等ご理解の上ご検討ください



新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください



折りたたんで梱包しますので畳みジワ等ご容赦ください



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メンズ

男性用

女性用

ウィメンズ

レディース

ナイロンジャージ

イージーパンツ

セットアップ

アンブロ



以下引用↓

UMBRO x M x BELPERのスペシャルコラボレーションアイテムが登場です！

裾口は敢えてリブで絞らずに、軍パンのように平紐のドローコードを入れストレートのシルエットにデザイン を変更しているのですっきりとしたシルエット。

足元で撓むボリューム感も楽しんでいただけるデザインです。

側章つきのデザインで綺麗な目面の素材なので、カジュアルな印象ながらスラックスのような感覚でも履いていただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ベルパー

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ UMBRO×BELPER×M

TO

R

JERSEY

TRACK

PANTS

L