『美品✨️GUCCI ショルダーバッグ gg 革 キャンバス バンブー ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 03時 16分に出品され04月20日 03時 16分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨



気になることやご質問があればお気軽にコメント下さい。

値下げ交渉も大丈夫です◎



○アイテム



GUCCI グッチ バンブー GGキャンバス 2way ショルダーバッグ クラッチバッグ





○サイズ

タテ12cm

ヨコ24.5cm

マチ3cm

ショルダー 社外品（新品未使用）をお付けしてお

ります。



⭐︎誤差あり



平置き実寸。

着画はお断りしています。





○状態

写真をご確認ください。

多少の型崩れあり。



その他目立つダメージや汚れのない美品です。

まだまだ気持ち良く使って頂けます。

小ぶりでとてもかわいいです。



○カラー



ベージュ

ブラウン

ブラウン



○素材



キャンバス

レザー







✴︎購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



○配送

簡易包装にて1~2日以内に発送致します。

遅くなる場合はコメントにてお知らせします





※あくまでもused品になります。小さなキズやスレ汚れなどあります。完璧を求められる方はご遠慮ください。



※気持ち良くご使用頂くために、お手入れや補色をしている品物もございます。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨️GUCCI

ショルダーバッグ

gg

革

キャンバス

バンブー

ブラウン