『廃盤 正規品 ヴィヴィアン デニム ショルダー バッグ アーカイブ y2k【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 09分に出品され03月13日 20時 09分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ヴィヴィアンウエストウッド
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落札価格12250円
498 入札履歴
終了
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