『廃盤 正規品 ヴィヴィアン デニム ショルダー バッグ アーカイブ y2k【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 09分に出品され03月13日 20時 09分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※1いいねごとに500円値上げします



鑑定に出したら想像より低い値段を

提示されたのでこちらにて出品します



ダメージは見られますがまだ、全然使えます

私はダメージデニム感覚で使ってます^_-⭐︎



こちらの商品はメルカリ内で多くの偽物が流通している

正規品のショルダーバッグです！

何かご不明点がありましたら写真掲載しますので

気軽にコメントお願いします！！



某リサイクルショップの鑑定済みです！



一応偽物の流通が酷いようですので、すり替え防止策としてタグと直筆サインを付けて送ります^_^



そちらを外してしまうと如何なる理由があろうと

返品は受け付けてないのでご了承ください。

梱包動画も撮ってお届けしますのでご安心下さい！



タテ22cm

ヨコ37cm

マチ14cm

ショルダー77〜135cm



【ブランドの魅力】

Vivienne Westwoodは、ユニークなデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このショルダーバッグは、その象徴的なロゴとスタイリッシュなデザインが特徴です。



【状態について】

バッグには目立つダメージがありますが、ヴィンテージ感を楽しむことができるアイテムです。ダメージは写真で確認できますので、購入前にご確認ください。



【スタイル提案】

この黒のショルダーバッグは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、日常使いに最適です。



- ブランド: Vivienne Westwood

- 色: 黒

- デザイン: ロゴ

- 状態: ダメージあり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 廃盤

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ヴィヴィアン

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