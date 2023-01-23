『FENDI フェンディ ホワイト文字盤 デイト ラウンド クロノグラフ 腕時計【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 03時 28分に出品され04月08日 03時 28分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ不可 即購入大歓迎



文字盤カラー···ホワイト



ベルトカラー···ブラウン



フェンディ ホワイト文字盤 デイト ラウンド クロノグラフ ズッカ柄 アラビア クオーツ



電池が切れております。電池交換後ご使用いただけます。



◆型番◆

000-112-386



◆サイズ(実数サイズ)◆

ケース縦：31.5mm(ラグ除く)

ケース横：31.5mm(リューズ除く)

ケースの厚さ：10mm

バンド幅：15mm

手首周り：14.5cm～18cm

※素人採寸であることをご了承ください



本体のみになります。

ベルトは革製で使用しておりますので多少使用感あります。

素人目から見てガラス面に傷は見あたりません。

サイド、裏蓋にも傷は見当たりませんが、新品ではありませんので中古品ということをご理解の上ご購入ください！

写真でよくご確認お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

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腕時計