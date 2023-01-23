『M AVIREX ウォッシュドコットン 8ポケット カーゴ パンツ ブラック 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 09時 42分に出品され04月14日 09時 42分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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定価15,180円（税込）



サイズ

M



実寸

ウエスト78cm 股上29cm 股下72.5cm わたり幅37cm 裾幅20.5cm



素材

コットン100%



コンディション

新品未使用品 下げ札あり

配送時のたたみシワについてはご理解をお願いいたします。



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

・ボディは高密度に編み上げられたリップストップ素材を採用

・ウォッシュ加工を施し、あたりのある見え感

・8ポケット仕様でタクティカルなカーゴパンツ

・太過ぎないベーシックなシルエット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ M

AVIREX

ウォッシュドコットン

8ポケット

カーゴ

パンツ

ブラック

黒