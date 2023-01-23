『Jil Sander Sweaters クルーネック セーター ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 23時 21分に出品され03月17日 23時 21分に終了予定です。即決価格は35,604円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JIL SANDER クルーネック セーター

Crew-neck merino-wool sweater

新品未使用





サイズ

52EU/IT



カラー

ブラック / Black / 黒



素材

ウール 100%



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J21GP0002J14603 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ジルサンダー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Jil

Sander

Sweaters

クルーネック

セーター

ブラック