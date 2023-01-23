『新品未使用SNIDEL Sustainableラッフルリボンオーガンジーブラウス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 01分に出品され03月27日 04時 01分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SNIDEL



Sustainable

ラッフルリボンオーガンジーブラウス



ラッフルフリルとリボンを組み合わせてワンサイドにデザインしたパウダリーなオーガンジーブラウス



カラー BLK

サイズ F



新品未使用

下げ札あり

定価格税込¥16,940



お値下げの交渉対応はしておりません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スナイデル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 新品未使用SNIDEL

Sustainableラッフルリボンオーガンジーブラウス