『フライターグ FREITAG F203 BOB ボブ【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 20時 53分に出品され04月15日 20時 53分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

2022年に購入した、新品未使用のボブです。

色はブルー地に、グレーとイエローのペイント。

registeredの®️がワンポイントになっています。



サイズ 310×120×370mm(L×W×H)

重さ 750g

容量 17L



ブランドの性質上、未使用品ですが元々の汚れやキズがあります。

ご理解の上でご購入の検討をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ フライターグ FREITAG

F203

BOB

ボブ