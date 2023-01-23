『BROTHER BRIDGE ヘンリー クロムエクセル 茶芯【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 03時 56分に出品され03月12日 03時 56分に終了予定です。即決価格は38,532円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブラザーブリッジのヘンリーです。ホースハイドやビンテージカーフではなく、茶芯のクロムエクセルを使ったものです。東京上野のフットモンキー別注です。とんでもなくレアかと思います。ブラザーブリッジはビンテージカーフに注力しており、再販はまず無いと思います。数回着用の美品です。



箱付きです。





ブラザーブリッジ

ローリングダブトリオ

Rolling dub trio

RED WING

レッドウィング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ブラザーブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BROTHER

BRIDGE

ヘンリー クロムエクセル 茶芯