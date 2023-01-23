『24AW新作◆定価40700円◆W6YZ◆日本限定モデルスニーカー◆ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 00時 50分に出品され04月16日 00時 50分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #W6YZ多数出品中です。

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✅以下サイズが在庫ございますので、コメントいただければページ編集や新たに出品可能です。（規約違反になるのでサイズ選択不可）



42｜約26.0～26.5cm

43｜約27.0～27.5cm

44｜約27.5～28.0cm



2024秋冬日本限定モデル。人気シリーズJET-Mをベースに「LOVE & PEACE」のメッセージを込めた特別なモデル。

アッパーにはフリーハンドで描かれた「W6YZ」「LOVE」「PEACE」の文字やイラストで仕上げられた遊び心満載のデザイン。

シルバーで縁どられた「SPARK（一瞬の閃き）」が輝きを放ちます。

脚長効果のヒール高4cmのインソールを採用。超軽量ラバーソール。



＜参考例＞

男性スタッフ／通常27.5cmを着用

・ナイキ：43（27.5cm）

・プーマ：42.5（27.5cm）

・ニューバランス：43（27.5cm）

・オニツカタイガー：42.5（27cm）

・アトランティックスターズ：43（27.5-28cm）

⇩

『W6YZ』の場合

43／心地よいフィット感

44／ややルーズなフィット感（実質28cm程度のフィット感）

◎結果、W6YZの場合は「43」サイズを選択しております。



JET-1A70/ BLACK-LP



40,700円(税込)



新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 24AW新作◆定価40700円◆W6YZ◆日本限定モデルスニーカー◆ブラック