『24AW新作◆定価40700円◆W6YZ◆日本限定モデルスニーカー◆ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 00時 50分に出品され04月16日 00時 50分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
CLAE ホワイトレザー スニーカー
¥ 8424
ナイキエアージョーダン1 Retro High OG ブラック&スモークグレー
¥ 11111
[ほぼ新品] On Cloudaway (クラウドアウェイ) 27cmサイズ
¥ 9547
Nike Air Jordan 1 Low
¥ 13000
Asics Gel-Quantum Kinetic
¥ 11700
Nike Air Jordan 1 Low Black Toe
¥ 10920
パラノイズ3.0 × Air Force 1 Low 26.5cm
¥ 19090
★Tod‘ｓトッズ★コインローファー★29㎝★
¥ 14900
ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ミッド ユニバーシティブルー UNC
¥ 10725
Adidas Yeezy350 V2 Zebra 27cm 新品未使用
¥ 11700
エンポリオ・アルマーニ ブーツ
¥ 13000
New Balance ニューバランス 990V4 M990SG4 グレー
¥ 11700
28 新品 ID0478 adidas SAMBA OG サンバ OG
¥ 11824
converse all star us originator 26.5 low
¥ 7799
PRADA ブラック カモフラージュ スニーカー
¥ 3900000
ベックマン 9014D REDWING 27cm レッドウイング ブーツ
¥ 18170
adidas originals Superstar 82 IE4195
¥ 9262
off-white UNION × Air Jordan 1 2足セット
¥ 17850
落札価格14040円
948 入札履歴
終了
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