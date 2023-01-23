『バットマン コスプレ 子供 コスチューム マスク マント ハロウィン 衣装 イベント パーティー ごっこ遊び【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 42分に出品され04月24日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,610円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バットマンになりきれるキッズコスチューム。

袖に3Dガントレット、脚にブーツトップを取り付けた長袖マッスルチェストジャンプスーツ。

取り外し可能なケープ、ベルト、布製マスクが付属しています。



＊ポリエステル100％

＊プルオンクロージャー

＊手洗のみ