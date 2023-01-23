『富士通 LIFEBOOK WA1/D3 Core i7 8GB 未使用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 16分に出品され03月24日 00時 16分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ名...LIFEBOOK WA1/D3 ホワイト

OS...Windows10 Home Officeなし

CPU...Intel Core i7

メモリ...8GB

ストレージ容量...256GB SSD＋1TB HDD



４年前に購入。

中身確認のため開封しておりますが欠品無しの未使用品です。

元の箱にラベルを貼りつけ発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フジツウ