『富士通 LIFEBOOK WA1/D3 Core i7 8GB 未使用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 16分に出品され03月24日 00時 16分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|フジツウ
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落札価格18000円
991 入札履歴
終了
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