『#ハンティングワールド#HUNTINGWORLD#メンズセーター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 24分に出品され03月09日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUNTING WORLDのタグ付き

毛100%のアイボリーセーター



カジュアルなシーンやビジネス

また、クリスマスの時期にも

着回しやすいシンプルなデザインです！



●サイズ：タグ表記 Ｍサイズ

肩幅 40cm

身幅 47cm

着丈 61cm

平置き

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

毛100%



●状態：

着用回数少なめ

毎度クリーニング屋さんで洗っていました

汚れ、ほつれ等はありませんが、

多少の毛玉が見受けられます。



定価53000円ほど

中古品とご理解いただいた上で

ご購入いただきますようお願いします。



他のフリマアプリでも出品しているため

突然削除することがありますので

予めご了承くださいませ。



#ハンティングワールド

#HUNTINGWORLD

#ブランド

#メンズ

#セーター

#肩幅40cm

#身幅47cm

#着丈61cm

#白

#アイボリー

#ベージュ

#円首

#クルーネック

#ウール100%

#クリスマス

#これからの時期に 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ #ハンティングワールド#HUNTINGWORLD#メンズセーター