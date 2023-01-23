『無限 アコード CE1 エキマニ F22B ホンダ アコードワゴン mugen【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 15分に出品され03月08日 23時 15分に終了予定です。即決価格は97,500円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 無限 エキゾーストマニホールド アコード CE1 シングルカム VTEC mugen エキマニ アコードワゴン マフラー フロントパイプ F22B ホンダ



無限 エキマニ アコードワゴン用です。

アコードワゴン CE1に装着しておりました。



数十年前の商品になるため、基本的には画像でご判断いただき、ご入札よろしくお願いいたします。



ステーが一部欠損しております。(10枚目)

よく折れる部分になりますので、装着はステー再製作など、落札者様で付けれるように装着お願いいたします。



佐川急便 着払 でお送りします。





【パフォーマンス向上】

4-2-1の設計により、排気効率が向上し、エンジンのパフォーマンスを最大限に引き出します。



【適合性】

JASMA認証を受けており、品質と適合性が保証されています。



- タイプ: エキゾーストマニホールド

- ブランド: JASMA



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ムゲン

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